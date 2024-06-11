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Допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині
Патрік Райдер зазначив, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

«Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом», – речник Міноборони США

Речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це повідомляє сайт Пентагону.

«Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом», – сказав речник Міноборони.

Райдер зауважив, що українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, що американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ.

Речник Міноборони США зазначив, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». Учасники зустрічі детально обговорять ці питання.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США заявляє, що ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння. Російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України

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Теги: росія росіяни Пентагон Україна Харківщина війна ЗСУ США окупанти військова допомога

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