Уряд визначив місце для Національного військового меморіального кладовища

Очільник Мінветеранів розповів, що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів Національного військового меморіального кладовища

Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Про це повідомив виконувач обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун у Facebook.

Проєктна документація на будівництво пешої черги Національного військового меморіального кладовища пройшла державну експертизу й отримала позитивний висновок.

ілюстрація: Мінветеранів

Порхун запевнив, що проєкт розроблений відповідно до чинних державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.

«Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП «Укрдержбудекспертиза», – підкреслив очільник Мінветеранів.

ілюстрація: Мінветеранів

За його словами, в межах перших двох пускових комплексів Національного військового меморіального кладовища буде збудовано:

сектори поховань;

колумбарні стіни;

будинок трауру;

вхідну групу;

центральну площу;

зону рекреації;

під'їзну дорогу;

зупинки громадського транспорту;

автостоянку;

адміністративну та господарську будівлі;

пункт охорони.

«На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва», – додав Порхун.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.