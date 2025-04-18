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Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США
Документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС
колаж: glavcom.ua

Меморандум «підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну»

Уряд опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копалини, який напередодні підписали зі Сполученими Штатами. Як передає «Главком», текст опублікували на сайті Кабінету Міністрів.

Офіційно документ називається «Меморандумом про наміри між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо завершення укладення формальної угоди про економічне партнерство та фонд інвестицій у відбудову».

Урядовці зауважують, що у меморандумі зазначено, що США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, а тепер прагнуть інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну, створивши фонд інвестицій у відбудову як частину економічного партнерства.

Крім того, він підтверджує «прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну».

Також згідно з текстом меморандуму Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Кабінет міністр опублікував переклад угоди.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. 

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Варто зазначити, що це ще не фінальний документ, це лише меморандум про намір підписати угоду.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).

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Теги: США Україна корисні копалини

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