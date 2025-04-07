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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Як росіяни і китайці штовхають Трампа до економічного самогубства?

glavcom.ua
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«Трамп поглиблює хворобу, яка зробила можливим вибір популіста у США»
фото: АР

Трамп чомусь впевнений, що наслідків не буде

Всі почули, як російський посланець до Трампа розповів Трампу, що проти нього готують кольорову революцію? І Трамп почув. Певно. І це основне.

Чи може не статися глобальної кризи?

Насправді, так. Навіть попри масштабне падіння фондових ринків. Це падіння сталось на тлі дуже дорогих ринків, але бульбашки ще не полопались. Власне поки що ринки просто змінили напрям і прямують вниз. Спускаюсь з історичних максимумів, що останні роки постійно оновлювались. Тому, до речі, треба обережніше ставитись до повідомлень «найбільші втрати в історії», бо іх рахують в абсолютних, а не відносних цифрах. А оскільки все ніколи не було таким дорогим як зараз, то і будь-яке падіння відразу видається значним в абсолютних цифрах.

Але поки що падіння не рекордні. Поки що. Хоч і дуже великі. Падіння ключового індексу ринків США на 11 відсотків за два дні - це дуже непересічна подія.

Що має статись, щоб ситуація виправилась? Диво.

Чому диво? Тому що потрібно, щоб руйнівна політика змінилась на адекватну. Для цього треба в першу чергу зупинити торгівельну війну. Але хто її зупинить? Трамп, який впевнений у власній геніальності? Якому як раз і співають на вушко росіяни, що він все робить правильно, що протести проти нього - то все підступні вороги. Страшний deep state задумав кольорову революцію в США і тільки мудрий Трамп може це зупинити. Чи Трамп, якого китайці беруть на слабо, ескалуючи торгівельну війну? І Трамп не буде чути зворотних сигналів. Тим більше, що поки що проти Трампа протестують ті люди, які голосували проти Трампа. Не причина для нього реагувати.

А коли будуть наслідки? По-перше, Трамп чомусь впевнений, що наслідків не буде. А по-друге, тоді буде пізно. Коли всі не Мага виборці Трампа офігіють від економічних наслідків його дій, буде пізно. Ну а МАГА завжди буде вірити в свого месію.

Парадокс і в тому, що Трамп поглиблює хворобу, яка зробила можливим вибір популіста у США. В США дуже багато незадоволених людей, рівень життя яких впав за останні десятиліття. І Трамп каже, що у всьому винні китайці, які забрали робочі місця, глобалісти і, звісно, Байден. Тобто проблема зовні. І боротись треба з цим страшним ворогом.

Але якщо б у США все було погано і зовнішні вороги забрали якись робочі місця, то в США мало б бути шалене безробіття. Але його немає. Трамп прийшов до влади на тлі повної зайнятості. Тобто безробіття майже немає. І це ще на тлі масштабної міграціі. А мігранти ж також не можуть не працювати. Бо їм їсти треба щось.

То хто ж вкрав так робочі місця із США, що безробіття при цьому немає? Тобто американці працюють. Вони мають роботу. Тобто немає сенсу затаскувати такою ціною ще якісь виробництва в США якщо ваша мета просто створення робочих місць.

А що ж змінилося? Нерівність. В США значно зросла нерівність. Що і відчуває колись дуже заможний і великий середній клас. Тобто і боротися треба з нерівністю. А що робить Трамп? Він її посилює, знов зменшуючи податкове навантаження на найбагатших. Бінго. І знов багато невдоволених. І знов запит на популізм.

В результаті абсолютно деструктивні кроки Трампа по руйнації власних союзів, дискредитації США як торгівельного партнера, зростання невизначеності у власній економіці, підживлення інфляції і провокування рецесії. Та ще й підрив довіри до долара. Як до резервної валюти. Основи могутності економіки США останні 70 років.

Коротше, це все виглядає як щасливий лотерейний квиток для Сі. І тому він ескалує торгівельну війну. А росіяни, звісно, радіють, що США самозакопується. І гладять его президента США.

То чи буде Сі деескалувати? Ні. Нащо. Так, китайська економіка буде страждати. Але в Китаї немає демократії. І економічна логіка вторинна на тлі протистояння із США. Як Трамп рятує Путіна від ганьби, так він повертає Сі у велику гру. І це після того, як китайська економіка пройшла свій пік, демографія кричить про кризу, а гроші почали тікати з Китаю в Індію і інші країни. Подарунок долі.

А отже Трамп не зупиниться. Продовжить хаос. буде атакувати ФРС, підриваючи довіру і тут. Роблячи кризу невідворотною.

Такі собі перспективи. І тільки десь сидить і посміхається один Сі і один Путін…

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Джерело
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Теги: економіка популізм політика Дональд Трамп США

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