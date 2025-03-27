ЄС, Швеція та Німеччина виділять €44 мільйони на підтримку громадянського суспільства України

ЄС оголошує конкурс грантів, який розпочнеться наприкінці весни

Європейський Союз та його держави-члени Швеція і Німеччина в межах підходу «Team Europe» оголосили про виділення €44 мільйонів на підтримку організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні, зокрема €6 мільйонів, спрямованих на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представництво ЄС в Україні.

У представництві зауважили, що ЄС оголошує конкурс грантів, що розпочнеться в травні 2025 року, у розмірі €14 мільйонів, наданих на підтримку ОГС, з яких €5 мільйонів буде спрямовано на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів.

Крім того, Швеція та Німеччина виділяють додаткову підтримку у розмірі €17 мільйонів, а ЄС прискорює надання пакету підтримки у розмірі €13 мільйонів, який передбачає фінансування прямих грантів на проєкти громадянського суспільства, зокрема у сфері гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, доступу до інформації, зміцнення демократичних процесів, а також соціальної згуртованості та сталого розвитку.

Цей пакет допомоги має мету посилити довгострокову стратегію ЄС, спрямовану на зміцнення громадянського суспільства в Україні, підвищення стійкості до російської агресії та забезпечення того, щоб гуманітарні й інтеграційні зусилля досягали тих, хто найбільше цього потребує.

Як підкреслили у представництві, українські ОГС продемонстрували виняткову стійкість та активність у підтримці реагування країни на кризу, спричинену війною. До того ж неурядові групи, як-от профспілки, асоціації роботодавців та інші соціальні об’єднання, надають можливість громадянам брати активну участь у політичному процесі та впливати на політичний порядок денний. З огляду на прагнення України приєднатися до ЄС, потужне та динамічне громадянське суспільство має важливе значення не лише для виконання критеріїв членства в ЄС, але й для сприяння демократичній участі та просуванню реформ, необхідних для інтеграції до європейської спільноти.

З моменту повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ЄС виділив організаціям громадянського суспільства понад €150 мільйонів на підтримку їхньої критично важливої роботи у сфері гуманітарного реагування, правосуддя, демократичного розвитку та врядування. Лише у 2022 році фінансування ЄС було збільшено втричі – з €20 до €60 мільйонів, завдяки якому громадянське суспільство в Україні отримало підтримку для прямого реагування на вирішення нагальних потреб.

Нагадаємо, виведення всіх російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС, заявив у середу, 26 березня, речник Європейської комісії.