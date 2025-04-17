Україна та США підписали меморандум щодо угоди про рідкоземи
Свириденко: Зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство
Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».
«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.
Варто зазначити, що це ще не фінальний документ, це лише меморандум про намір підписати угоду.
Зі слів Свириденко, готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.
Міністерка економіки відзначила, що відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.
«Саме з такою метою команди працюють над документом. Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну», – додала вона.
Попереду триватиме фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі – ратифікація парламентами.
«Дякую нашим технічним командам – український та американській – за професійну, конструктивну та швидку роботу», – підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, під час прессконференції президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати сьогодні можуть в онлайн-режимі підписати меморандум про наміри стосовно майбутнього укладення угоди про корисні копалини.
Глава держави відзначив, що минулого тижня технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна. Водночас робота триває й досі.
Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).
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