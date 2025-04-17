Україна та США підписали меморандум щодо угоди про рідкоземи

Свириденко: Зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство

Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Варто зазначити, що це ще не фінальний документ, це лише меморандум про намір підписати угоду.

Зі слів Свириденко, готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Міністерка економіки відзначила, що відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент та міністерка економіки Юлія Свириденко підписали меморандум

«Саме з такою метою команди працюють над документом. Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну», – додала вона.

Попереду триватиме фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі – ратифікація парламентами.

«Дякую нашим технічним командам – український та американській – за професійну, конструктивну та швидку роботу», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, під час прессконференції президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати сьогодні можуть в онлайн-режимі підписати меморандум про наміри стосовно майбутнього укладення угоди про корисні копалини.

Глава держави відзначив, що минулого тижня технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна. Водночас робота триває й досі.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).