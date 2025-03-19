Держдеп США повідомив деталі майбутньої зустрічі з росіянами

У Саудівській Аравії буде технічно опрацьовано домовленості Путіна і Трампа

Представники Сполучених Штатів та Російської Федерації найближчими днями проведуть зустріч у Саудівській Аравії. У ній не братиме участь вище керівництво двох країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Це будуть високопоставлені співробітники. Це все, що я можу сказати. Тобто це не буде вище керівництво, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами. І, звичайно, важливий термін проведення. Це відбудеться найближчими днями... Думаю, ми скоро побачимо якісь результати», – каже вона.

Водночас формат зустрічі все ще обговорюється. За словами Брюс, у Саудівській Аравії буде технічно опрацьовано й оформлено домовленості, яких було досягнуто під час переговорів президента США та глави Кремля.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.