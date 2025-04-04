Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
Раніше представники адміністрації Трампа заявляли, що допускають введення найжорсткіших санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

За словами президента, Україна має певну інформацію про наміри Сполучених Штатів

Сполучені Штати можуть посилити санкції проти Російської Федерації у відповідь на її відмову на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Зеленський сподівається, що «відповідні сильні кроки» США будуть найближчим часом.

«І я знаю – принаймні у нас є така інформація – що Америка близька до відповідних заходів. Подивимось, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям – ми просто з вами побачимо найближчим часом», – каже він.

Президент наголосив на вдячності США, конгресменам, адміністрації та Дональду Трампу за надану допомогу, зокрема обмін розвідданими. «А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків», – підсумував він.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа очікує від Російської Федерації готовності до припинення війни, яка має стати відомою «через тижні, а не місяці». Зараз же РФ порушує перемир’я, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, Російська Федерація пообіцяла американській стороні не атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури України. Однак сьогодні ж у Херсоні російський FPV-дрон вдарив по Херсонській ТЕЦ

Раніше президент наголосив, що у мирних переговорах спочатку має бути безумовне припинення вогню, а потім Україна вже може розмовляти із росіянами у будь-якому форматі. Але для цього потрібно, щоб росіяни не були вбивцями, однак поки що вони просто «чорти».

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський санкції США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня
Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
27 березня, 17:04
Бессент: Я впевнений, що ми швидко досягнемо прогресу і підпишемо угоду
Міністр фінансів США відповів, коли може відбутися підписання угоди щодо корисних копалин
27 березня, 01:57
Аеродром «Енгельс-2» є ключовою базою стратегічної авіації РФ
Британська розвідка назвала найуспішнішу операцію України у 2025 році
25 березня, 14:56
Домовленості між Трампом і Путіним можуть призвести до збільшення російської нафти на світовому ринку
Переговори Трампа з Путіним: Росія може зміцнити позиції на нафтовому ринку
19 березня, 11:15
Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси»
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
13 березня, 18:13
За словами Зеленського, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв
Зеленський назвав українську зброю, яка допомагає ефективно стримувати Росію
12 березня, 20:09
Ватанабе 10 березня прибув до Московської області (РФ)
Українська федерація гімнастики засудила візит Ватанабе до Росії
11 березня, 11:47
Елеонора Митрофанова спробувала поспілкуватися російською у столиці Болгарії
Російський посол втрапила у скандал на виставці у Болгарії
7 березня, 18:19
Демократи під час виступу Трампа сиділи з табличками, на яких написано Musk steals
Демократи під час виступу Трампа у Конгресі розкритикували Маска
5 березня, 09:03

Економіка

США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа
Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа
Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари
Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари
Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico
Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
19K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
9252
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8452
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5719
Прогноз магнітних бур на 4-6 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua