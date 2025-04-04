США близькі до посилення санкцій проти Росії – Зеленський

За словами президента, Україна має певну інформацію про наміри Сполучених Штатів

Сполучені Штати можуть посилити санкції проти Російської Федерації у відповідь на її відмову на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Зеленський сподівається, що «відповідні сильні кроки» США будуть найближчим часом.

«І я знаю – принаймні у нас є така інформація – що Америка близька до відповідних заходів. Подивимось, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям – ми просто з вами побачимо найближчим часом», – каже він.

Президент наголосив на вдячності США, конгресменам, адміністрації та Дональду Трампу за надану допомогу, зокрема обмін розвідданими. «А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків», – підсумував він.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа очікує від Російської Федерації готовності до припинення війни, яка має стати відомою «через тижні, а не місяці». Зараз же РФ порушує перемир’я, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, Російська Федерація пообіцяла американській стороні не атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури України. Однак сьогодні ж у Херсоні російський FPV-дрон вдарив по Херсонській ТЕЦ.

Раніше президент наголосив, що у мирних переговорах спочатку має бути безумовне припинення вогню, а потім Україна вже може розмовляти із росіянами у будь-якому форматі. Але для цього потрібно, щоб росіяни не були вбивцями, однак поки що вони просто «чорти».

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.