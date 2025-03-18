Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу

Новий Орлеан привалює гурманів зі всього світу

Видання Time Out опублікувало рейтинг основних гастрономічних міст світу. Перше місце у ньому посів Новий Орлеан, штат Луїзіана, про це повідомляє «Главком».

«Новий Орлеан завжди мав багату кулінарну історію, в якій відчувався вплив французької, іспанської, в'єтнамської та інших кухонь. У Новому Орлеані можна скуштувати креветки по-креольськи, червону квасолю з рисом, варених раків та багато іншого. 93% мешканців міста оцінили його за ресторани та харчування поза домом», – йдеться у рейтингу.

На другому місці рейтингу опинився Бангкок. Тут можна смачно поїсти у вишуканому ресторані, а також у вуличному кафе за три долари. Місцеву їжу позитивно оцінили 86% жителів міста та 47% кулінарних експертів.

Замикає топ-3 рейтингу Медельїн (Колумбія). Тут також можна знайти їжу у будь-якій ціновій категорії: свіжі фрукти на ринку La Placita de Flórez, сільські страви у кожному районі, вишукані делікатеси у дорогих закладах. 89% жителів міста відзначають, що походи до ресторанів там доступні майже всім, ще 94% вважають, що там дешево пити каву на винос.

Також у топ-10 потрапили Кейптаун, Мадрид, Мехіко, Лагос, Шанхай, та Джакарта.

До слова, через тарифну політику Трампа американці можуть відчути дефіцит яловичини. У США спостерігається дефіцит яловичини, який може посилитися через нові тарифи, запропоновані президентом Дональдом Трампом. З січня 2020 року середня ціна фунта яловичого фаршу зросла з $3,90 до $5,60, згідно з даними Бюро статистики праці.