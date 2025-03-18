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Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу
Новий Орлеан став відомим завдяки багатій кулінарній історії
фото із відкритих джерел

Новий Орлеан привалює гурманів зі всього світу

Видання Time Out опублікувало рейтинг основних гастрономічних міст світу. Перше місце у ньому посів Новий Орлеан, штат Луїзіана, про це повідомляє «Главком».

«Новий Орлеан завжди мав багату кулінарну історію, в якій відчувався вплив французької, іспанської, в'єтнамської та інших кухонь. У Новому Орлеані можна скуштувати креветки по-креольськи, червону квасолю з рисом, варених раків та багато іншого. 93% мешканців міста оцінили його за ресторани та харчування поза домом», – йдеться у рейтингу.

На другому місці рейтингу опинився Бангкок. Тут можна смачно поїсти у вишуканому ресторані, а також у вуличному кафе за три долари. Місцеву їжу позитивно оцінили 86% жителів міста та 47% кулінарних експертів.

Замикає топ-3 рейтингу Медельїн (Колумбія). Тут також можна знайти їжу у будь-якій ціновій категорії: свіжі фрукти на ринку La Placita de Flórez, сільські страви у кожному районі, вишукані делікатеси у дорогих закладах. 89% жителів міста відзначають, що походи до ресторанів там доступні майже всім, ще 94% вважають, що там дешево пити каву на винос.

Також у топ-10 потрапили Кейптаун, Мадрид, Мехіко, Лагос, Шанхай, та Джакарта.

До слова, через тарифну політику Трампа американці можуть відчути дефіцит яловичини. У США спостерігається дефіцит яловичини, який може посилитися через нові тарифи, запропоновані президентом Дональдом Трампом. З січня 2020 року середня ціна фунта яловичого фаршу зросла з $3,90 до $5,60, згідно з даними Бюро статистики праці. 

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Теги: Шанхай рейтинг Колумбія Бангкок столиця харчування фрукти Мадрид США ресторан туризм соціум

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