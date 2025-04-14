Угода про надра. Україна передала США свої пропозиції

У технічних консультаціях брали участь команди Мінʼюсту та Мінекономіки

Українська делегація під час технічних консультацій у Вашингтоні передала пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

«Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Щодо того, що можна говорити на даному етапі, українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут у Києві, які були узгоджені. Всі вони були предметом обговорення», – каже вона.

Стефанішина сподівається, що після цих консультацій продовжаться переговори, доти, доки не буде досягнуто згоди.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.