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«Укрнафта» отримає €44,6 млн гранту ЄБРР на розвиток розподіленої генерації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрнафта» отримає €44,6 млн гранту ЄБРР на розвиток розподіленої генерації
Грант буде використаний для закупівлі і встановлення газопоршневих установок на виробничих майданчиках компанії
фото: пресслужба «Укрнафти»

Загальна електрична потужність нових об'єктів становитиме близько 62 МВт

АТ «Укрнафта» підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку в межах Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрнафти».

«Угода передбачає надання компанії грантового фінансування у розмірі €44,6 млн через Спеціальний фонд ЄБРР для реагування на кризові ситуації. Грант буде спрямований на реалізацію проєкту «Підтримка критично необхідної розподіленої генерації АТ «Укрнафта» та використаний для закупівлі і встановлення газопоршневих установок на виробничих майданчиках компанії», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що загальна електрична потужність нових об'єктів становитиме близько 62 МВт. Грантове фінансування доповнює пільговий кредит ЄБРР на суму €80 млн, який раніше був залучений для реалізації проєкту розвитку розподіленої генерації.

«Розвиток розподіленої генерації є одним із ключових пріоритетів Групи Нафтогаз у напрямі посилення енергетичної стійкості України. Вдячний ЄБРР за послідовну підтримку та партнерство. Це фінансування дозволить прискорити реалізацію критично важливих енергетичних проєктів та підвищити надійність енергопостачання в умовах триваючої російської агресії», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

АТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні Ukrnafta. На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року «Укрнафта» збільшила продажі світлих нафтопродуктів на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, проливи бензинів зросли на 31%, дизельного пального – на 75%.

Як повідомлялося, польська нафтогазова група Orlen зацікавлена у збільшенні своєї присутності на українському ринку та розглядає можливість придбання частки в «Укрнафті».

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Теги: ЄБРР Укрнафта грант

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