Уряд спростив оренду державного майна для постраждалого бізнесу

Кабмін спростив оренду приміщень для підприємств, які постраждали від російських атак, та компаній, що забезпечують роботу цифрової інфраструктури

Підприємства зможуть швидше відновлювати роботу після російських атак

Кабінет міністрів спростив оренду державного та комунального майна для підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. Вони зможуть отримувати необхідні приміщення без проведення аукціонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, рішення допоможе бізнесу швидше знаходити нові площі, переносити виробництво та відновлювати діяльність після обстрілів.

Окрему увагу Кабмін приділив захисту цифрової інфраструктури. Через російські атаки на датацентри та телекомунікаційні об'єкти виникає необхідність оперативно переміщувати сервери й інше обладнання, від якого залежить робота державних інформаційних систем та електронних сервісів.

Спрощена процедура передбачена для підприємств, які постраждали від російських атак, а також для організацій, що забезпечують роботу цифрової інфраструктури.

Зокрема, орендувати приміщення без аукціонів зможуть надавачі хмарних послуг і послуг датацентрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи.

Це дозволить оперативніше розміщувати обладнання на нових майданчиках або переносити його з об'єктів, яким загрожують російські удари.

Крім того, спрощення стосуватиметься постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг. Йдеться про компанії, яким необхідні приміщення для розміщення мережевої інфраструктури.

Уряд розраховує, що нові правила допоможуть скоротити час на пошук приміщень та зменшити ризики тривалих перебоїв у роботі електронних сервісів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про спрощення оренди державного майна для датацентрів та операторів зв'язку. У жовтні уряд дозволив телекомунікаційним компаніям орендувати приміщення державних підприємств без електронних торгів, щоб прискорити переміщення обладнання з небезпечних районів.

Також «Главком» писав про пошук державних складів для підприємств, які втратили майно через російські обстріли. Фонд держмайна розпочав аудит складських площ державних підприємств, щоб визначити приміщення, придатні для передачі постраждалому бізнесу.

Крім того, російські удари пошкодили датацентри в Києві та спричинили перебої з інтернетом. Зокрема, провайдери Utels і «Павутина» повідомляли про пошкодження обладнання та проблеми з наданням послуг після атаки 23 вересня.