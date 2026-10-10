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Угода Трампа і Путіна «переграла» переговори щодо закінчення війни – New York Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Угода Трампа і Путіна «переграла» переговори щодо закінчення війни – New York Times
Президент США Трамп і президент Росії Путін під час зустрічі на авіабазі США на Алясці
фото: Getty Images

Заява Дональда Трампа про закупівлю російського дизельного пального та послаблення санкцій може ускладнити мирні переговори щодо України

Мирні переговори опинилися під загрозою через нову заяву Дональда Трампа. Він оголосив, що США купуватимуть російське дизельне паливо і знімуть із нього санкції до квітня. Оскільки Москва взамін нічого не пообіцяла, це дало Росії додаткові гроші, ослабило позиції України та фактично зупинило дипломатичний процес. Як інформує «Главком», про це повідомляє The New York Times.

Мирні переговори України та Росії: що заявили у Кремлі

Одразу після заяви Трампа у Кремлі зазначили, що не бачать підстав для швидкого повернення до перемовин. Радник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що російська сторона лише згодом вирішуватиме, коли саме варто відновлювати діалог.

Формальний консультативний раунд у Маямі за участю української делегації та американських посланців – Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа – завершився безрезультатно. Паралельно з цими зустрічами Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Які поступки США запропонували Росії заради перемир’я

Як зазначають джерела, обізнані з перебігом закритих перемовин на саміті ООН, США пропонували Росії такі економічні бонуси за тимчасове припинення вогню:

Розблокування активів. Можливість вивільнення до 100 мільярдів доларів із заморожених на Заході російських суверенних активів як авансового стимулу.

Продаж часток «Лукойлу». План реалізації активів російської компанії групі близькосхідних інвесторів.

Поташ для Білорусі. Дозвіл для Мінська на відновлення експорту калійних добрив.

Українська сторона наполягала на дзеркальних умовах – отриманні аналогічних сум із заморожених коштів РФ або наданні чітких гарантій військової допомоги у разі порушення перемир’я.

Чому поступки Росії можуть зірвати мирні переговори

Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід наголосив, що перемовини без жорсткого тиску не спрацюють, а поступки лише заохочують Кремль. На його думку, Москва взагалі не зацікавлена в дипломатії й просто чекає, поки Захід та Україна запропонують їй вигідніші умови. Експерт наголосив на необхідності суворого тиску на агресора.

«Коли ви починаєте за ними гнатися, вони просто посміхаються та чекають, поки ви купите більші та кращі букети, щоб кинути їм до ніг. Якщо у вас є палиці, беріть їх у руки», – заявив американський дипломат.

Фрід також підкреслив, що такі поступки шкодять безпеці Європи. За його словами, це відбувається саме тоді, коли Росія посилює приховану війну проти європейських країн, а Захід робить вигляд, ніби нічого не діється.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком». За словами українського лідера, рішення Вашингтона стало «подарунком Путіну на день народження», який може забезпечити Кремлю додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Зеленський також заявив, що нинішня ситуація свідчить про слабкість американської позиції щодо Росії.

Водночас Путін після телефонної розмови з Трампом підтвердив готовність Росії постачати нафтопродукти на американський та світові ринки. Очільник Кремля також висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.

Також The Telegraph назвав причину дизельної угоди США і РФ. На тлі наближення проміжних виборів у США це рішення може стати спробою продемонструвати виборцям готовність знизити ціни на пальне.

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Теги: переговори фінансування Дональд Трамп путін санкції нафтопродукти росія

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