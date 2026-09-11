Удари по АЗС. «Укрнафта» звернулася до клієнтів

Компанія закликає водіїв залишати територію заправок під час повітряної тривоги

Росія останнім часом масовано атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема автозаправні комплекси. На тлі російських ударів «Укрнафта» звернулася до клієнтів із закликом дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву пресслужби компанії.

В «Укрнафті» наголосили, що безпека клієнтів і працівників є найвищим пріоритетом компанії. Під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК Ukranafta припиняють роботу. Клієнтів просять стежити за сигналами повітряної тривоги, виконувати вказівки працівників та негайно залишати територію комплексу.

Водіїв також закликали не залишати автомобілі на парковках та іншій території АЗК під час повітряної тривоги. Окрім цього, в компанії рекомендують після заправлення автомобіля або здійснення покупки не затримуватися на території комплексу. За можливості пасажирів радять висаджувати за межами АЗК.

«Дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров’я», – наголосили в «Укрнафті». У компанії також закликали клієнтів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дослухатися до працівників АЗК.

Звернення «Укрнафти» з'явилося після серії російських атак на автозаправні комплекси. Унаслідок таких ударів заправки можуть ставати небезпечними місцями для перебування під час повітряної атаки, тому в компанії наголошують на необхідності якомога швидше залишати їхню територію після оголошення тривоги.

Варто нагадати, що пізнього ранку 11 вересня російські реактивні безпілотники завдали удару по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta в столиці. Атаки зазнали об'єкти на правому та лівому берегах Києва.