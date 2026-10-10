Буданов здійснив таємний візит до Болгарії

Приїзд Буданова викликав невдоволення частини місцевих політиків

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов таємно відвідав Болгарію, де провів зустрічі з представниками місцевої влади, зокрема прем’єр-міністром Руменом Радевим. Після появи інформації про його приїзд болгарські політики почали вимагати пояснень щодо мети візиту. Як інформує «Главком», про це повідомили болгарські медіа, зокрема, суспільний мовник БНТ.

За неофіційною інформацією, керівник Офісу президента перебував у Болгарії менш ніж добу. Візит не анонсували публічно, що викликало невдоволення частини місцевих політиків. Вони заявили, що не отримували повідомлень про приїзд українського посадовця.

Колишній віцепрем’єр-міністр Болгарії Цветан Цветанов раніше оприлюднив фотографію з Будановим і висловив сподівання, що його візит може вплинути на відносини між двома країнами.

«Я переконаний, що Україна буде другом Болгарії, і Радев матиме можливість зустрітися з найвищими посадовцями українського уряду», – заявляв Цветанов.

Водночас голова болгарської партії «Відродження» Костадін Костадінов зажадав офіційно пояснити, з якою метою керівник Офісу президента України приїжджав до Софії.

«Ми вимагатимемо інформацію про те, якою саме була мета візиту Буданова до Болгарії, бо нам ніхто нічого не сказав. І не тільки нам, я підозрюю, що й іншим політичним силам у парламенті також ніхто не сказав. Більше того, на практиці його приїзд до Болгарії майже збігся із засіданням Консультативної ради національної безпеки», – заявив Костадінов.

Згодом болгарський уряд офіційно повідомив, що візит Буданова відбувся на його прохання та в умовах повної конфіденційності з міркувань безпеки.

За інформацією уряду, під час перебування в Софії керівник Офісу президента зустрівся з прем’єр-міністром Руменом Радевим. Під час розмови Буданов виклав позицію української сторони щодо можливостей мирного врегулювання війни.

Водночас Міністерства закордонних справ та оборони Болгарії заявили, що їхні керівники не зустрічалися з українським посадовцем. Парламентська опозиція повідомила про намір направити офіційний запит, щоб отримати додаткову інформацію про обставини та мету його приїзду.

Нагадаємо, 6 жовтня два торгові судна зазнали атаки безпілотників у Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, тоді як з борту іншого врятували 18 членів екіпажу.

Згодом один із врятованих моряків із корабля Able, який зазнав атаки в Чорному морі біля берегів Болгарії, заявив, що судно могли атакувати не дроном, а підводною бомбою. Він також припустив, що за атакою стояла Росія.

До слова, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що атака безпілотників на два торговельні судна в Чорному морі наразі не є підставою для застосування статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. За його словами, інцидент стався у виключній економічній зоні Болгарії, але не в її територіальних водах.