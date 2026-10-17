Дві країни Європи відмовилися виділяти додаткових €70 млрд допомоги Україні

Фіцо заявив, що країни ЄС поки далекі від домовленості щодо довгострокового бюджету

Очільник уряду Словаччини підкреслив, що його країна відмовиться від участі в покритті цих витрат для Києва

Словаччина разом із Угорщиною не планує підтримувати ініціативу ЄС щодо виділення Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі €70 мільярдів на 2027 рік. Про таку позицію оголосив словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Про пише видання DennikN, інформує «Главком».

Очільник уряду Словаччини підкреслив, що його країна відмовиться від участі в покритті цих витрат для Києва. За його словами, всередині Євросоюзу досі відсутнє консенсусне рішення щодо багаторічного бюджету на 2028–2034 роки, оскільки держави-члени поки що не змогли дійти спільного знаменника.

За словами прем’єра Словаччини, буде складно досягти угоди до кінця цього року, як це просуває президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Окрім того, він повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр долучився до його позиції.

Також Фіцо попередив, що буде «небезпечно» пов’язувати переговори про майбутній бюджет з фінансуванням України. При цьому, за словами словацького прем’єра, Словаччина хоче підтримувати Україну іншими способами, для прикладу, за допомогою проєктів у галузі освіти, дорожньої інфраструктури і енергетичних з’єднань.

Разом з тим, Фіцо розкритикував, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня не обговорювалися змістовно мирні ініціативи і припинення війни між Україною і Росією.

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