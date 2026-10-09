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Кабмін спростив оренду держмайна для датацентрів та операторів зв’язку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін спростив оренду держмайна для датацентрів та операторів зв’язку
Кабінет міністрів дозволив орендувати державне майно для розміщення телекомунікаційної інфраструктури без електронного аукціону
фото з відкритих джерел

«Це рішення – наша інвестиція у стійкість української цифрової інфраструктури»

Уряд спростив оренду приміщень державних компаній для телеком-бізнесу та датацентрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

«Ворог посилює атаки на датацентри та телеком-інфраструктуру, щоб залишити українців без базових потреб. Якщо сервери чи обладнання для зв’язку під загрозою російських ударів, у компаній немає часу на довготривалі очікування оренди нових приміщень. Тепер телеком-бізнес та датацентри можуть орендувати площі в держкомпаніях за спрощеною процедурою», – йдеться у повідомленні.

Що змінюється:

  • Скасували аукціони. Провайдери та власники датацентрів можуть орендувати майно держкомпаній без електронних торгів.
  • Прискорили релокацію. Обладнання можна вивезти з-під ударів і розгорнути на новому місці за лічені дні.
  • Зафіксували правила. Спрощення діє на час воєнного стану та ще шість місяців після нього.

«Це рішення – наша інвестиція у стійкість української цифрової інфраструктури. Прибираємо барʼєри для бізнесу, щоб виклики війни не зупиняли роботу країни», – наголосило Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого ворожого обстрілу припинив роботу датацентр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком».

Також 2 жовтня російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській. 1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп»

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Теги: Кабмін оренда датацентр

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