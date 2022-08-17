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Дрова і дизель. Очільник «Нафтогазу» розповів, як готується до зими

Надія Клочко
glavcom.ua
Дрова і дизель. Очільник «Нафтогазу» розповів, як готується до зими
Юрій Вітренко закликав українців «робити все можливе і неможливе» для підготовки до зими
фото: glavcom.ua

Юрій Вітренко: «Україна не може собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі»

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, як готується до опалювального сезону. Посадовець уже підготував дизель-генератор та дрова. Про це він розповів в інтерв'ю виданню НВ.

Вітренко висловив думку, що в умовах війни усі українці повинні ретельно готуватися до зими.

«В мене є дизель-генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри. Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися (до опалювального сезону – «Главком») в умовах повномасштабної війни», – зазначив він.

Очільник «Нафтогазу» також наголосив, що Україна не може собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі.

«Енергоощадливість – це критично важлива умова стійкості України», – додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці готувати до зими теплий домашній одяг та ковдри. Він зазначив, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Також, за словами Кличка, можуть бути і перебої з електрикою. 

Мер Львова Андрій Садовий слідом за столичним колегою Віталієм Кличком попередив, що зима цього року може бути важкою. Він закликав підготуватися на випадок, якщо зникне опалення, електрика або газ. Садовий записав відео та показав, що необхідно мати вдома кожному українцю. 

Додамо, що під час опалювального сезону тарифи на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року.

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Теги: газ опалювальний сезон Нафтогаз України Юрій Вітренко

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