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Садовий на фоні дров дав відеоінструкцію, як готуватися до важкої зими

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Садовий на фоні дров дав відеоінструкцію, як готуватися до важкої зими
Взимку можуть бути перебої з опаленням, електрикою та газом 
скріншот із відео

Мери українських міст навперебій попереджають: зима буде непростою  

Мер Львова Андрій Садовий слідом за столичним колегою Віталієм Кличком попередив, що зима цього року може бути «важкою». Він закликав підготуватися на випадок, якщо зникне опалення, електрика або газ. Садовий записав відео та показав, що необхідно мати вдома кожному українцю. 

Мер підкреслив, що у Львові провели гідравлічні випробування і всі системи готові до опалювального сезону, а ТЕЦ відремонтовані. Однак можливі аномальні ситуації через війну, яка триває. Наразі в місті активно закуповують дрова, вугілля та печі-буржуйки. 

Що необхідно мати вдома за версією мера Львова:

  • Електрочайник – на випадок, якщо не буде газу. 
  • Світильник на батарейках, якщо не буде електрики.
  • Сухий спирт, щоб розігріти їжу, якщо немає ні газу, ні електрики.
  • Електроплиту, щоб готувати їжу без електрики.
  • Дрова, якщо ви живете в приватному будинку.
  • Утеплити дерев'яні вікна за допомогою ущільнювача. 

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, чого чекати киянам взимку.

Столиця України готується до перебоїв з електрикою, опаленням чи газом.

За словами синоптиків, на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

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Теги: Львів Андрій Садовий ТЕЦ

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