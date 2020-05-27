Уряд призначив Ярослава Демченкова заступником міністра енергетики та захисту довкілля



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Ярослав Демченков займався громадсько-політичною діяльністю, зокрема обирався депутатом Чернігівської обласної ради та балотувався до Київської міської ради.

Демченков відповідатиме за напрямок європейської інтеграції

Кабінет міністрів України сьогодні, 27 травня, призначив Ярослава Демченкова заступником міністра енергетики та захисту довкілля України. Про це йшлося на засіданні уряду.

Зазначається, що Демченков відповідатиме за напрямок європейської інтеграції.

До відома, Ярослав Демченков є магістром міжнародного права та спеціалістом із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економіки. Останні чотири роки працював в проєктах ООН та Агенції США з міжнародного розвитку, а також має досвід роботи у Світовому банку.

Демченков очолював службу віцепрем’єр-міністра з питань енергетики, екології та інфраструктури, працював на посадах керівника відділу інвестиційно-інноваційного розвитку та супроводження проєктів Секретаріату президента України, заступника начальника управління міжнародної економіки та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, начальника управління зв’язків з громадськістю Міністерства економіки.

Демченков займався громадсько-політичною діяльністю, зокрема обирався депутатом Чернігівської обласної ради та балотувався до Київської міської ради.

Останнє місце роботи - координатор з партнерства Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, уряд схвалив низку кадрових рішень.