Уряд запускає фонд стартапів із початковим бюджетом у 400 млн грн



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Основні критерії відбору - інноваційність, комерціалізація, команда і фінанси, а також стійкість проекту

В Україні запускають фонд стартапів, за кошти якого планують надавати державну підтримку новітнім підприємствам.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні це 400 мільйонів реальних грошей, які будуть спрямовані на підтримку таких стартапів від 25 тисяч доларів до 75 тисяч. До 24 місяців реалізації. Старт в цьому році, думаю, повинен привести до кратного збільшення фінансування цього фонду до 4 млрд грн», - сказав Гройсман.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, Кабмін призначив наглядову раду, до складу якої увійшли Олена Кошарна (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, Олександр Риженко (Держагентство з електронного урядування) та Дмитро Шимків (Darnitsa).

«Сьогодні ми призначаємо наглядову раду - і фонд «відпливає» з рук Міністерства фінансів в руки наглядової ради», - сказала вона.

Маркарова зазначила, що наглядова рада оголосить конкурс, оцінюватиме проекти і вибере переможців, з якими будуть підписані договори про надання грантового фінансування.

«Наше завдання зараз - знайти співфінансування. Ми активно спілкуємося з донорами», - додала міністр фінансів.

Повідомляється, що при відборі будуть оцінюватися технічна і комерційна можливість реалізації проекту. Основні критерії - інноваційність, комерціалізація, команда і фінанси, а також стійкість проекту.

За словами СЕО та керуючого партнера UNIT.City Макса Яковера, найближчими днями пройде переше засідання наглядової ради, після цього будуть затверджені конкурсна комісія та критерії відбору, а у вересні розпочнеться прийом заявок.