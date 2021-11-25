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    Економіка та фінанси

    Уряд змінив правила для споживачів, які користуються електропаленням

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    Заощадити на електриці зможуть лише ті споживачі, домогосподарства яких обладнані зонними лічильниками - Уряд змінив правила для споживачів, які користуються електропаленням
    Заощадити на електриці зможуть лише ті споживачі, домогосподарства яких обладнані зонними лічильниками
    фото: revisor.org.ua

    Із 1 жовтня логіку ціноутворення для населення поміняли: пільгового ліміту на обсяг споживання при електроопаленні вже немає

    Для споживачів, які опалюють оселі електроенергією, місячні обсяги споживання в опалювальний сезон більше не обмежуються лімітом 3000 кВт-год. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

    При цьому радник голови уряду наголосив, що при наявності зонного лічильника споживачі зможуть заощаджувати на опаленні, оскільки в нічний період часу тариф на електрику для домогосподарств із електроопаленням вдвічі нижчий, ніж вдень.

    «Вдень тариф для тих, хто опалює будинок, буде 1,68 грн за кВт-год, а вночі – половина цієї вартості, тобто 84 копійки, але за умови, що ви оформили та встановили зонний лічильник (здебільшого ставлять двозонні лічильники). Це, до речі, стосується будь-кого, хто має зонні лічильники, а не лише споживачів з електроопаленням. Нагадаю, що нічним періодом вважається проміжок з 23 год до 7 ранку (раніше діяв ліміт 3 тис. кВт-год на місяць – «Главком»)», – пояснив Бойко.

    Зазначимо, що під час опалювального сезону 2020-2021 років побутові споживачі, які користуються електрообігрівом, оплачували електроенергію за ціною 0,9 грн за кВт-год при обсязі споживання до 3000 кВт-год на місяць. При споживанні більшої кількості електрики, вартість становила 1,68 грн за кВт-год.

    Раніше Національний банк України спрогнозував різке подорожчання електроенергії наступного року.

    Довідка. Постановою Кабміну №859 від 11-08-2021 з 1 жовтня 2021 до 30 квітня 2022 року ціна електроенергії для побутових споживачів буде 1,44 грн за кВт-год за обсяг споживання до 250 кВт-год/місяць. Якщо обсяг споживання понад 250 кВт-год/місяць, то ціна 1,68 грн/кВт-год. Зонні коефіцієнти залишаються діяти з 23 год до 7 ранку.
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    Теги: тарифи опалювальний сезон опалення радник лічильник
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    Уряд змінив правила для споживачів, які користуються електропаленням