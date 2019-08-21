В Україні 26 серпня банки не працюватимуть



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26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи

Національний банк нагадує, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Плануючи прийдешні вихідні, пам’ятайте, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи», - йдеться в повідомленні.

Однак не дивлячись на це, банки мають належним чином організувати роботу зі своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.