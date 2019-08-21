  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні 26 серпня банки не працюватимуть

    • Розсилка
    В Україні 26 серпня банки не працюватимуть

    26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи

    Національний банк нагадує, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

    «Плануючи прийдешні вихідні, пам’ятайте, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи», - йдеться в повідомленні.

    Однак не дивлячись на це, банки мають належним чином організувати роботу зі своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.

    Читайте також
    вихідні Національний банк банки свята Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ