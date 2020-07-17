В Україні надвисокі тарифи на перевезення вантажів на «Укрзалізниці» - депутат



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«Менеджмент УЗ має працювати над зниженням собівартості перевезень, а не регулярно піднімати тарифи»

Тарифи «Укрзалізниці» на перевезення занадто високі, потрібно зменшувати собівартість перевезень. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

«На сьогодні у нас надвисокі ціни на перевезення на «Укрзалізниці». Що роблять наші сусіди? Вони зменшують ціни для того, щоб бізнес мав можливість також конкурувати. На жаль, менеджмент «Укрзалізниці» не працює на державу, на суспільство», - сказав Бондарєв.

На думку депутата, менеджмент УЗ має працювати над зниженням собівартості перевезень, а не регулярно піднімати тарифи.

«Треба зменшувати собівартість. Як? Непрямі активи зменшувати, розпродавати. Навіщо кар’єри мати чи ще щось? Те, що не потребує дійсно для своїх виробничих цілей «Укрзалізниця». Треба зменшувати собівартість, а не підвищувати тарифи на перевезення», - наголосив Бондарєв.

Нагадаємо, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в «Укрзалізниці», а також порадив керівництву Мінінфраструктури і «Укрзалізниці» пошукати фінансовий ресурс не за рахунок підняття тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.

За даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.