В Україні розпочав роботу платіжний сервіс Apple Pay



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Apple Pay дозволяє здійснювати купівлі в додатках і на сайтах через Touch ID або Face ID

Сьогодні в Україні запрацював платіжний сервіс Apple Pay. Першим таку функцію запровадив ПриватБанк.

«Це довгоочікувана та приємна новина для всіх наших клієнтів в Україні, які тепер можуть розраховуватися за будь-які покупки в торговій мережі та онлайн без готівки та банківських карток, – говорить голова правління банку Петр Крумханзл. – Понад 130 тисяч торгових терміналів ПриватБанку, мережа приймання безготівкових платежів інших українських банків, безконтактна оплата в метро та міському транспорті дають нашим клієнтам унікальну перевагу під час використання Apple Pay в повсякденному житті».

Зазначається, що коли ви додаєте кредитну або дебетову картку в Apple Pay, сам номер картки не зберігається ні на пристрої, ні на серверах Apple. Замість цього присвоюється унікальний номер облікового запису пристрою, який шифрується та безпечно зберігається в чипі «Безпечний Елемент» вашого пристрою. Кожна транзакція авторизується завдяки унікальному одноразовому секретному коду, що генерується динамічно.

«Apple Pay, мабуть, одна з найбільш очікуваних платіжних інновацій в Україні. З Apple Pay ми пропонуємо українським власникам карток Visa та торгово-сервісним підприємствам новий споживчий досвід: швидко та зручно платити за допомогою мобільного форм-фактора, при цьому користуватися всіма перевагами платежів за картками Visa, включаючи спеціальні пропозиції та привілеї, і високі стандарти безпеки. Сьогодні, коли три чверті POS-терміналів у країні приймають безконтактні платежі, ми очікуємо, що українці легко приймуть Apple Pay. Це прискорить діджіталізацію української економіки», – сказав Дмитро Крепак, в. о. голови регіону СНД і Південно-Східної Європи Visa.

«Ми раді вітати на ринку запуск нового глобального платіжного сервісу, що відкриває ще більше можливостей для безготівкових платежів. У світі оплати смартфоном дуже популярні, а український тренд ще більш динамічний. За останній рік кількість токенізованих транзакцій Mastercard в Україні зросла в 14 разів, при цьому найчастіше українці розраховуються смартфоном у продуктових магазинах і транспорті, кафе, ресторанах і на заправках. Це стало можливим і завдяки широкій інфраструктурі безконтактних платежів, яку ми розвиваємо з партнерами. Із запуском Apple Pay ще більше українців зможуть платити смартфоном, що стане додатковим драйвером розвитку безготівкових оплат в Україні», – зазначила Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні.

«Прихід на український ринок провідної світової технології мобільних платежів стає вирішальним стимулом для великого та малого бізнесу до активного переходу на cashless-технології, – зазначив керівник Роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан. – Уже за перший місяць роботи в Україні Apple Pay ми розраховуємо на значне зростання частки мобільних платежів наших клієнтів, а спеціальні програми лояльності банку для користувачів мобільних пристроїв Apple зроблять використання Apple Pay трендом року в Україні».

Apple Pay дуже легко налаштувати: кредитну або дебетову картку Visa чи Mastercard ПриватБанку можна підключити через додаток Privat24 або Wallet. У магазинах розплачуватися за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

Apple Pay дозволяє здійснювати купівлі в додатках і на сайтах одним дотиком пальця до Touch ID або подвійним кліком на бічну кнопку та поглядом на iPhone X для підтвердження операції через Face ID. Тепер більше немає необхідності вручну заповнювати великі документи з контактною інформацією або повторно вводити дані про доставку та виставлення рахунка. Під час оплати покупок у додатках або в Safari Apple Pay працює на iPhone 6 і новіших моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 і більш нових моделях. Ви також можете користуватися Apple Pay в браузері Safari на будь-якому Mac не старше 2012 року випуску зі встановленою на комп’ютер системою macOS Sierra, підтверджуючи при цьому платіж зі свого iPhone 6 або більш нової моделі, або прямо з Apple Watch, а також дотиком пальця до Touch ID на нових MacBook Pro.