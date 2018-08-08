В Україні відкрили дані єдиної бази оцінки нерухомості



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«Якщо хтось намагатиметься занижувати вартість нерухомості, то про це знатимуть всі», запевнив глава Фонду держмайна

Фонд державного майна України оприлюднив інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку нерухомості.

Про це написав в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

«Відкритість Єдиної бази прописана в 172 статті Податкового Кодексу України, і ця норма важлива для того, аби оціночна спільноти могла за рахунок публічності звітів про оцінку «самоочищуватися». Якщо хтось намагатиметься занижувати вартість, то про це знатимуть всі», - пояснив Трубаров.

За його словами, станом на 6 серпня ця інформація охоплює дані про близько 16,5 тис. об‘єктів оцінки. Відкриті дані будуть постійно оновлюватися.

«Фонд відкритий і прозорий у своїх діях та бажанні вдосконалити оцінку оподатковуваного майна, аби унеможливити маніпуляції на ринку оцінки, спрямовані на ухиляння від сплати податків до Державного бюджету», - підкреслив Трубаров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Фонді державного майна вигадали нову корупційну схему.