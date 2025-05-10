В Україні запрацювали зміни до валютних обмежень – НБУ

Нацбанк оголосив про валютну лібералізацію та одночасне посилення деяких обмежень

Національний банк України повідомив про запровадження з сьогоднішнього дня, 10 травня, змін до діючих валютних обмежень. Регулятор розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації, але водночас посилює низку обмежень для запобігання значному відпливу капіталу з країни. Про це йдеться в офіційному повідомленні НБУ, пише «Главком».

Одним із ключових нововведень є надання підприємствам можливості здійснювати окремі валютні операції понад встановлені ліміти в межах інвестиційного ліміту. Цей ліміт визначається сумою коштів, залучених до статутного капіталу підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті, починаючи з 12 травня 2025 року. НБУ зазначає, що це не матиме впливу на валютний ринок, оскільки операції здійснюватимуться в межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.

Крім того, Нацбанк оголосив про низку інших пом'якшень валютних обмежень:

Розширено можливості фінансування закордонних представництв українських компаній.

Бізнес отримав право здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами.

Збільшено ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном.

Дозволено окремі валютні операції на умовах «форвард».

Забезпечено можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.

Запроваджено спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

Водночас НБУ оголосив про посилення деяких валютних обмежень:

Банкам заборонено завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів.

Поширено щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро.

До слова, в Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний банк може їх позбавляти ліцензій.