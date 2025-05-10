В Україні запрацювали зміни до валютних обмежень – НБУ
Нацбанк оголосив про валютну лібералізацію та одночасне посилення деяких обмежень
Національний банк України повідомив про запровадження з сьогоднішнього дня, 10 травня, змін до діючих валютних обмежень. Регулятор розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації, але водночас посилює низку обмежень для запобігання значному відпливу капіталу з країни. Про це йдеться в офіційному повідомленні НБУ, пише «Главком».
Одним із ключових нововведень є надання підприємствам можливості здійснювати окремі валютні операції понад встановлені ліміти в межах інвестиційного ліміту. Цей ліміт визначається сумою коштів, залучених до статутного капіталу підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті, починаючи з 12 травня 2025 року. НБУ зазначає, що це не матиме впливу на валютний ринок, оскільки операції здійснюватимуться в межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.
Крім того, Нацбанк оголосив про низку інших пом'якшень валютних обмежень:
- Розширено можливості фінансування закордонних представництв українських компаній.
- Бізнес отримав право здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами.
- Збільшено ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном.
- Дозволено окремі валютні операції на умовах «форвард».
- Забезпечено можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.
- Запроваджено спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.
Водночас НБУ оголосив про посилення деяких валютних обмежень:
- Банкам заборонено завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів.
- Поширено щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.
Нагадаємо, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро.
До слова, в Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний банк може їх позбавляти ліцензій.
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