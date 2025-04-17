Нацбанк залишив облікову ставку без змін

Рішення сприятиме поступовому сповільненню інфляції

Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% з 18 квітня 2025 року. Про це повідомляє Главком з посиланням на регулятора.

Як зазначається, рішення про збереження облікової ставки сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

«Ураховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», – йдеться в заяві.

Упродовж І кварталу 2025 року інфляція зростала та в березні сягнула 14,6% рік до року. У НБУ пояснили таку динаміку залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту. Подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску.

«Інфляція повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року», – прогнозує регулятор.

У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цільового показника у 5%. Раніше НБУ прогнозував 8,4% інфляції на кінець 2025 року.

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піка цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні. У разі посилення цього ризику НБУ утримуватиме облікову ставку на поточному рівні довше, ніж передбачається оновленим макропрогнозом, та буде готовий ужити додаткових заходів.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 5 червня 2025 року.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Нагадаємо, у березні Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних. Ставка підвищувалася втретє поспіль: у січні Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних.

Як відомо, в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого кроку був захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.