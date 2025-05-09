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В Єдиному державному реєстрі зафіксовано 15 «тіньових» компаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Єдиному державному реєстрі зафіксовано 15 «тіньових» компаній
Національний банк може видати ліцензію для роботи компанії, якщо вона має бути прозору структуру власності
фото з відкритих джерел

Розкривати структуру власності мають небанківські компанії у підпорядкуванні Національному банку

В Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний  банк може їх позбавляти ліцензій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

У вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» – його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються Нацбанку. Розкривати структуру власності – тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес – мають небанківські компанії у підпорядкуванні Національному банку, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди.

Щоб отримати ліцензію для роботи від регулятора, у компанії має бути прозора структура власності. До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:

  • немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;
  • циклічна власність – коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);
  • використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;
  • у компанії з’явився лідер без відома\згоди НБУ;
  • наявність номінальних власників – власники є лише «на папері».

Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то Нацбанк може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ. Наприклад, саме так НБУ забрав ліцензію у «Просто страхування» у 2023 році.

Водночас не всі компанії, які отримали таку відмітку в Єдиному державному реєстрі, є фінансовими або їх діяльність регулюється Нацбанком. Так, у переліку з’явились об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, компанія з оренди нерухомості та агробізнес – тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись регулятору та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими.

Як зазначають аналітики, це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій.

Нагадаємо, 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

До слова, 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

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Теги: Національний банк бізнес корупція в Україні НБУ

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