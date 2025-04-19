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Рубль став найприбутковішою валютою 2025 року, обігнавши золото

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Рубль став найприбутковішою валютою 2025 року, обігнавши золото
Після повернення Дональда Трампа до Білого дому рубль зміцнився до долара на 30%
колаж: glavcom.ua

Російський рубль став найшвидше зростаючою валютою у світі

18 квітня курс російського рубля до долара та юаня досяг найвищого показника з червня 2023 року, згідно з даними Московської біржі. Наприкінці листопада 2024 року курс російської валюти впав майже до 110 рублів за долар. Однак на початку 2025 року за один долар давали 101,68 рубля. Максимум цього року був зафіксований 15 січня (103,44) після введення адміністрацією Джо Байдена санкцій проти російської нафти. Проте після повернення Дональда Трампа до Білого дому курс почав знижуватися. За цей час рубль зміцнився до долара на 30%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Американське агентство Bloomberg повідомило 15 квітня, що на міжнародному позабіржовому ринку рубль зміцнився до долара з початку 2025 року на 38%, ставши найшвидше зростаючою валютою у світі. Рубль виявився вигіднішим вкладенням, ніж золото, яке подорожчало лише на 23%.

Рубль став найприбутковішою валютою 2025 року, обігнавши золото фото 1
фото: Bloomberg

Як зазначає Bloomberg, зростанню курсу рубля сприяє рекордно висока ключова ставка Центробанку РФ у 21%, яка стримує інфляцію. Крім того, на відміну від інших валют країн, що розвиваються, рубль не зазнає тиску відтоку капіталу, викликаного виходом глобальних інвесторів із ризикованих активів, оскільки більшість із них залишили Росію ще раніше.

Агентство також зазначає, що зміцнення валюти може стати неприємним сюрпризом для Кремля, оскільки знизить доходи від енергоносіїв, які отримуються у валюті, та збільшить витрати на виробництво ресурсів усередині країни. Також зросте обсяг рублевих асигнувань на війну в Україні та соціальні програми.

Нагадаємо, СОТ попередила про можливе скорочення обсягів світової торгівлі через тарифні війни та зростаючу невизначеність у торговельних відносинах. У документі йдеться, що обсяг глобальної торгівлі товарами скоротиться на 0,2%, що майже на три процентні пункти нижче базового сценарію, що передбачає «низькі тарифи». У разі подальшого погіршення ситуації скорочення обсягів торгівлі може сягнути 1,5%.

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Теги: рублі золото валюта

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