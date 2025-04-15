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Нацбанк повідомив, як змінився обсяг карткових переказів після запровадження лімітів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк повідомив, як змінився обсяг карткових переказів після запровадження лімітів
Ліміти на карткові перекази зменшили їх обсяг на 80 млрд грн на місяць
фото: depositphotos.com

На початку квітня регулятор скасував обмеження на перекази

Введення ліміту на карткові перекази спричинило зниження обсягу транзакцій з 250 до 170 млрд грн щомісяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Національного банку Дмитра Олійника, якого цитує «Укрінформ».

«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», – каже він.

Наразі регулятор працює над законопроєктом про створення реєстру дропів – осіб, через яких можуть здійснюватися сумнівні фінансові операції. Документ невдовзі буде направлено на розгляд парламентського комітету. Якщо закон буде ухвалено, реєстр запрацює орієнтовно за пів року.

Особи, які потраплять до цього реєстру, тимчасово підлягатимуть посиленим обмеженням на перекази, проте згодом можуть бути виключені з реєстру.

Як відомо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнулася більшості українців.

Вже 10 грудня 2024 року найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. грн на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN. 

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів.

1 квітня Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту».

Обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

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Теги: Національний банк НБУ карткові перекази

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