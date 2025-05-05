Нацбанк знизив курси долара і євро

Станом на 5 травня офіційний курс долара встановлено на рівні 41,6 грн за $1

Національний банк знизив офіційний курс долара щодо гривні. Долар подешевшав на 10 копійок. Про це інформує «Главком» з посиланням на дані з офіційного сайту НБУ.

Станом на 5 травня офіційний курс долара встановлено на рівні 41,6 грн за $1, що на 0,10 грн менше.

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Курс євро також знизився на 0,12 грн – до 47,1 грн за €1.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році. Очікується, що ВВП України у 2026 році зросте на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%. Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.