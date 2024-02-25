В Україні збільшився експорт готових харчових продуктів

Найбільше зріс експорт цукру – на 99,1% до $596,37 млн

У 2023 році Україна експортувала готових харчових продуктів на $3,27 млрд, що на 31% більше ніж у 2022. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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За інформацією Державної служби статистики, минулого року з України було експортовано на 31% більше готових харчових продуктів, ніж роком раніше.

Серед цієї категорії товарів найбільше зріс експорт цукру – на 99,1% до $596,37 млн, алкогольних, безалкогольних напоїв та оцту – на 38,3% до $283,01 млн, продуктів з м'яса та риби – на 38,1% до $42,58 млн.

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Нагадаємо, що за пів року роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв. Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів.

Зазначається, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів: в січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.