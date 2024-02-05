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Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів: в січні було експортовано 6,3 млн тонн
фото: Depositphotos

Українські морські порти наростили експорт майже до довоєнного рівня

За півроку роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв. Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів. 

Зазначається, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів: в січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Нагадаємо, станом на січень 2024 року через український коридор, від початку його функціонування у серпні 2023 року, було експортовано 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 12,7 млн тонн – агропродукція.

Водночас, ставки фрахту наразі падати не поспішають – через високі воєнні ризики та завищені ставки страхування.

Але перша віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується запуск морського страхування з боку держави, завдяки якому ставки значно знизяться.

Теги: міністр експорт страхування Юлія Свириденко

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