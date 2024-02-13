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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною

glavcom.ua
Російський диктатор вкотре перекручував факти та намагався виправдати вторгнення в Україну
фото: reuters.com

Путін та його плани у разі програшу України

Поляки, зерно і наші фермери.

Крайнє інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону дуже чітко показало, що Польща – наступна ціль після України. Путін згадав її 36 разів. І навіть похвалив Гітлера за Гданськ. Мовляв, не віддали добром місто на прохання фюрера – правильно зробив, що напав. Заодно і Другу світову розпочав.

Оці провокації на кордоні з розрізанням фур і висипанням нашого зерна – поза межами здорового глузду. І гра поза межами правил. Тому наш уряд має чітко пояснити, чому такі ігри ганьба. А заодно – незле було б провести кілька фотовиставок на тему, як фермери нині засівають поле на мінах, збирають збіжжя під обстрілами. А інколи – окупанти спеціально потім спалюють елеватори.

Також не зле було б показати фермерів, які зараз стали військовими – тобто поміняли улюблений трактор на військову машину. Показати фото закатованих фермерів та їх родин.

Бо оце «це зерно корпорацій, а не фермерів» у твіттері – просто дніще.

Заодно має бути чіткий меседж.

Путін чітко оголосив, що наступна ціль у разі програшу України – Польща. Кілька поколінь сучасних росіян виросли на ідеї взяти Берлін знову. Про це їхні фільми, пісні, програми та тікток… Маршрут на Берлін пролягає через Україну і Польщу. І за задумом Путіна – найкраще брати той Берлін якраз руками українців, а потім і поляків.

Тому у цьому випадки, закатовані фермери будуть не лише десь у Запорізькій та Харківській областях. Вони будуть під Краковом і Варшавою. А їхнє зерно продадуть північним корейцям, аби побільше снарядів давали. Ще китайцям – щоб давали всякі сучасні ніштяки на фронті. І трошки мешканцям Африки, щоб закрили рот і голосували на ООН, як треба. А особливо активних – повезуть на Катинь. Це ж було вже!

Цього упиря Меклера треба оголосити персоною нон грата в Україні. А то дядько втратив ринки РФ і Б. І намагається помародерити на нас.

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Джерело
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Теги: окупанти Польща путін Україна росія інтерв'ю війна зерно кордон

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