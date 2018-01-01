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    Економіка та фінанси

    В Україні з’являться монети, присвячені захисникам донецького аеропорту

    Заявлений номінал монети – 10 гривень, тираж складе 1 млн примірників
    Національний банк України заявив про початок спеціального випуску пам'ятних монет з недорогоцінних металів «за тематикою загальнодержавного значення». Про це йдеться в телеграмі НБУ №50-0027/5210, що опинилася у розпорядженні UBR.ua. «Монета буде присвячена вшануванню мужності і героїзму захисників Донецького аеропорту
    • Сьогодні, 16:37
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    Заявлений номінал монети – 10 гривень, тираж складе 1 млн примірників

    Національний банк України заявив про початок спеціального випуску пам'ятних монет з недорогоцінних металів «за тематикою загальнодержавного значення». Про це йдеться в телеграмі НБУ №50-0027/5210, що опинилася у розпорядженні UBR.ua.

    «Монета буде присвячена вшануванню мужності і героїзму захисників Донецького аеропорту — «кіборгам», які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України», — йдеться в повідомленні.

    На 2018 рік банк анонсував три спецвипуски монет із серії «Збройні Сили України»: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця» і «100-річчя створення Українського військово-морського флоту». Перша монета — «Захисникам Донецького аеропорту», — буде запущена в грошовий обіг країни 30 січня, йдеться в документі НБУ. Вона отримає номінал 10 гривень.

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    Монета стане масовою, її заявлений тираж склав 1 млн примірників. Її реалізацією займуться підрозділи НБУ в регіонах, а також два держбанки — «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

    На аверсі монети розміщено напис «Україна» (півколом), під якою рік карбування монети і малий Державний Герб України. У центрі — стилізована композиція: дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі розташовані написи: «За честь! За славу! За народ!». А внизу зліва — номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита.

    На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч — прострелена арматура з вертикальними написами: «Кіборг».

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