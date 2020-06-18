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    Європейський лоукостер запускає новий маршрут в Україну

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    Wizz Air у серпні відкриє новий рейс до Запоріжжя&nbsp; - Європейський лоукостер запускає новий маршрут в Україну
    Wizz Air у серпні відкриє новий рейс до Запоріжжя 

    Перед покупкою авіаквитків пасажирам варто мати на увазі можливість зміни розкладу або взагалі скасування рейсів

    Лоукостер Wizz Air у серпні відкриє базу у Дортмунді з трьома літаками A320 і запустить 18 нових маршрутів, в тому числі в Україну.

    Про це повідомляє avianews.

    «З 2 серпня лоукостер планує літати з Дортмунда у Запоріжжя з частотою двічі на тиждень щосереди і щонеділі», - зазначено в повідомленні.

    З 3 серпня Wizz Air полетить до румунського міста Сучава, який розташований поруч з кордоном з Україною за 80 км від Чернівців. Ця лінія також обслуговуватиметься двічі на тиждень, але по інших днях - щопонеділка та щоп'ятниці.

    Перші два A320 лоукостер почне базувати в Дортмунді з 1 серпня, третій приєднається 7 серпня. Аеропорт очікує, що на нових маршрутах у 2020 році перевезуть 250 тис. пасажирів, а в цілому в річному обчисленні пасажиропотік на них становитиме 1 млн осіб.

    Перед покупкою авіаквитків пасажирам варто мати на увазі можливість зміни розкладу або скасування рейсів з комерційних причин або через заборону влади.

    Також на даний момент невідомі точні терміни зняття обмеження на в'їзд туристів до країн Європейського союзу та Шенгенської зони.

    Разом з тим Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України

    Також Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

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