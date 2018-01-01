В «Укравтодорі» розказали, де в Україні замість асфальтованих доріг з'являться цементно-бетонні

Термін експлуатації цементно-бетонної дороги значно вищий, аніж асфальтованої

У 2018 році «Укравтодор» планує реалізувати низку проектів із заміни асфальтного покриття доріг на цементно-бетонне, оскільки це дешевше і термін служби таких доріг довший, заявив виконувач обов’язків заступника голови «Укравтодору» Олександр Харченко. За його словами, «Укравтодор» уже проектує дороги з



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Вартість квадратного метра цементно-бетонного покриття в порівнянні з асфальтно-бетонним — на 150−200 грн дешевша

Термін експлуатації цементно-бетонної дороги значно вищий, аніж асфальтованої

У 2018 році «Укравтодор» планує реалізувати низку проектів із заміни асфальтного покриття доріг на цементно-бетонне, оскільки це дешевше і термін служби таких доріг довший, заявив виконувач обов’язків заступника голови «Укравтодору» Олександр Харченко.

За його словами, «Укравтодор» уже проектує дороги з цементно-бетонним покриттям, оскільки це економічно обґрунтовано.

«Вартість квадратного метра цементно-бетонного покриття в порівнянні з асфальтно-бетонним — на 150−200 грн дешевша. При цьому термін експлуатації такої дороги значно вищий — до 30 років», — наголосив Харченко.

За словами представника «Укравтодору», «заплановано ремонт автомобільної дороги Н-14 Кропивницький−Миколаїв (ділянка протяжністю близько 40 км в Миколаївській області буде бетонною). Другий об’єкт — дорога Н-31 Решетилівка-Дніпро. На реконструкцію цього об’єкта в 2018 році виділяється близько 2 млрд грн, частина цих коштів піде на будівництво розв’язок, а частина — на цементно-бетонне покриття».

Також він додав, що зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування для реконструкції дороги з Тернополя до дороги М-19.

«Також є об’єкти, які фінансують міжнародні фінансові організації. Наприклад, об’їзд Житомира буде у нас цементно-бетонним. В цілому, ми розуміємо, що всі дороги, які йдуть в сторону портів, у більшості своїй мають бути цементно-бетонними, тому що на них припадає велике навантаження», — зазначив Харченко.

На його думку, одна з основних проблем будівництва бетонних доріг — це відсутність в Україні достатньої кількості підрядників, які могли б реалізовувати такі проекти.