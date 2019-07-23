В «Укргідроенерго» представили нового голову наглядової ради



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Наглядова рада компанії «Укргідроенерго»

Відбулося перше засідання нової наглядової ради «Укргідроенерго»

Головою наглядової ради компанії «Укргідроенерго» обрали Валентина Гвоздія. Про це повідомляється на офіційному сайті ПрАт «Укргідроенерго».

Кандидатура Гвоздія в якості незалежного члена наглядової ради раніше була затверджена за підсумками відкритого відбору, в якому брали участь в цілому 56 претендентів.

Розпорядження про його призначення членом Наглядової ради було опубліковано раніше на урядовому сайті (№ 544-р від 17 липня 2019 року).

«Глибокі знання галузі – важлива умова ефективної роботи юриста. Впевнений, мій досвід роботи у великих енергетичних проектах стане в нагоді на новій посаді і принесе користь державному підприємству», - прокоментував своє призначення Валентин Гвоздій.

До складу наглядової ради «Укргідроенерго» в якості незалежних членів також увійшли: Стівен Лерд Уолш – ексголова AES Ukraine, голова Traxys S.A., Наталія Микольська – ексзаступник голови Мінекономрозвитку і торгівлі, Олег Терлецький – має досвід роботи в «Нафтогазі», Мінпаливенерго, «Укрнафті» і «Укрнафтопродукті».

Держава делегувала в наглядову раду підприємства заступника міністра фінансів України Василя Шкуракова, голову директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольгу Богуславець і главу департаменту корпоративних і майнових відносин Міненерговугілля Вікторію Кальніченко.

Раніше повідомлялося, що «Укргідронерго» збільшить прибуток на 800 млн грн завдяки запуску нового ринку.