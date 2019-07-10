ДП «Укргідронерго» збільшить прибуток на 800 млн грн завдяки запуску нового ринку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суттєве підвищення доходу та чистого прибутку «Укргідроенерго» безпосередньо пов’язано із значним зростанням тарифу на електроенергію

Затвердження скоригованого фінансового плану дозволить вести господарську діяльність «Укргідроенерго» в нових умовах ринку електричної енергії - прес-служба держпідприємства

Чистий прибуток держпідприємства «Укргідроенерго» зросте на 0,8 млрд. грн - до 2,6 млрд. грн, дохід від реалізації збільшиться на 1,6 млрд. грн – до 7,6 млрд. грн. Кабінет Міністрів вніс відповідні зміни до фінансового плану компанії на поточний рік. Про це йдеться у розпорядженні №479-р, що було прийняте на засіданні Кабміну 5 липня, повідомляє прес-служба «Укргідроенерго».

«Затвердження скоригованого фінансового плану дозволить вести господарську діяльність «Укргідроенерго» в нових умовах ринку електричної енергії, забезпечуючи стабільну прибуткову діяльність товариства», - повідомляє прес-служба держпідприємства.

Суттєве підвищення доходу та чистого прибутку «Укргідроенерго» безпосередньо пов’язано із значним зростанням тарифу на електроенергію, вироблену держпідприємством, внаслідок запровадження реформи ринку електроенергії. Середня ціна електроенергії ДП «Укренерго» після старту реформи зросла на 47% - з 0,7 грн за кВт-г, до 1,1 грн за кВт-г.

Збільшення доходу та чистого прибутку ДП «Укргідроенерго» внаслідок зростання вартості електроенергії, що реалізується, також забезпечить підвищення доходів бюджетів. Зміненим фінпланом передбачено збільшення загальної суми надходжень податків та зборів від «Укргідроенерго» до державного та місцевих бюджетів на 0,4 млрд грн - до 2,8 млрд гривень.

Нагадаємо, з 1 липня розпочався другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Реалізація передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.

ПрАТ ДП «Укргідроенерго» - найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, до складу якої входять десять станцій. Станом на початок року сумарна встановлена потужність гідроагрегатів компанії складала 5 758 МВт.