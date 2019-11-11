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    Події в Україні

    Укрзалізниця повідомила про мінування потягу «Харків – Київ»

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    Вибухівку шукають представники Нацполіції, ДСНС, СБУ та воєнізованої охорони Укрзалізниці - Укрзалізниця повідомила про мінування потягу «Харків – Київ»
    Вибухівку шукають представники Нацполіції, ДСНС, СБУ та воєнізованої охорони Укрзалізниці

    Вибухотехніки зупинили потяг для перевірки на станції Миргород

    В Укрзалізниця повідомили, що близько 11 год. невідома особа поінформувала поліцію про його замінування потягу №719  «Харків – Київ».

    Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

    Зазначається, що вибухотехніки зупинили потяг для перевірки на станції Миргород.

    «Пасажирів евакуювали з поїзда. На місці працюють представники Нацполіції, ДСНС, СБУ та воєнізованої охорони Укрзалізниці», - йдеться у повідомленні.

    Залізничники просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

    Нагадаємо, 7 листопада у Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал.

    Також повідомлялося, що цього ж дня вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

    Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.

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