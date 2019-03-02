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    Економіка та фінанси

    Великі запаси сланцевої нафти були виявлені на півночі Китаю

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    Великі запаси сланцевої нафти були виявлені на півночі Китаю

    На нафтовому родовищі Даган з двох свердловин вже більше 260 днів б'є нафтовий фонтан

    Великі запаси сланцевої нафти були виявлені в місті центрального підпорядкування Тяньцзінь на півночі Китаю. Про це пише Синьхуа.

    Як повідомили на нафтовому родовищі Даган, дочірньому підприємстві Китайської національної нафтогазової корпорації CNPC, з двох свердловин вже більше 260 днів б'є нафтовий фонтан, при цьому рівень видобутку сирої нафти становить 20-30 кубометрів на добу. Запаси сланцевої нафти району оцінюються в 100 млн тонн.

    Китай володіє багатими запасами сланцевої нафти. За даними Міжнародного енергетичного агентства, запаси сланцевої нафти в Китаї складають близько 5 млрд тонн. За цим показником країна поступається лише Росії і США.

    За даними CNPC, ці запаси відіграють важливу роль в розробці сланцевої нафти в Китаї і матимуть велике значення для енергетичної безпеки та економічного розвитку країни.

    Нафтове родовище Даган було створено в 1964 році, воно займається розвідкою нафти в 25 районах, містах і повітах Китаю.

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