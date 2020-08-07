У Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута



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Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим

Всього в рамках розслідування допитали 18 осіб

Виконуючий обов’язки державного уповноваженого суддя Лівану Фаді Акіко заявив, що в рамках розслідування вибуху в порту Бейрута затримали 16 осіб.

Про це повідомляє Національне агентство новин Лівану (NNA).

Всього в рамках розслідування допитали 18 осіб. Зокрема, були допитані посадовці Ради директорів порту Бейрута та Митного департаменту.

Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.