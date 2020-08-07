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    У світі

    У Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута

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    Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим - У Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута
    Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим

    Всього в рамках розслідування допитали 18 осіб

    Виконуючий обов’язки державного уповноваженого суддя Лівану Фаді Акіко заявив, що в рамках розслідування вибуху в порту Бейрута затримали 16 осіб.

    Про це повідомляє Національне агентство новин Лівану (NNA).

    Всього в рамках розслідування допитали 18 осіб. Зокрема, були допитані посадовці Ради директорів порту Бейрута та Митного департаменту.

    Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим.

    Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

    Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб

    Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану

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