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    У світі

    Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 135 осіб

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    У результаті руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки. - Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 135 осіб
    У результаті руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки.

    Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що кількість постраждали зросла до 5 тис, певна кількість людей вважається зниклими безвісти

    У столиці Лівану Бейруті внаслідок потужних вибухів 4 серпня кількість загиблих зросла до 135 осіб. Про це інформує BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

    За інформацією місцевого мовника Al Manar TV, міністр охорони здоров'я Лівану нещодавно заявив, що кількість загиблих зросла до 135, а постраждало близько 5 000 людей.

    «Досі певна кількість людей вважаються зниклими безвісти», - сказав урядовець.

    У результаті руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки.

    «Понад 300 тисяч громадян Лівану не можуть спати у власних домівках… У половини населення Бейрута є будинки, в яких не можна жити у найближчому майбутньому - протягом наступних двох тижнів», - сказав губернатор ліванської столиці Марван Аббуд, передає CNN.

    За попередньою оцінкою, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів.

    Нагадаємо, серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці.

    Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

    За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

    Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

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