Українців не було на борту суден, що прибули з Маріуполя у Бейрут – МЗС



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Наслідки вибуху у порту Бейрута

Екіпаж суден складався з іноземців

На двох кораблях, які напередодні вибуху у порту прибули до Бейрута з Маріуполя, не було українців. Екіпаж суден складався повністю з іноземців.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб, з якими вдалося встановити контакт. Ніхто серйозно не постраждав.

«Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, були громадяни України. За нашою інформацією, ця екіпаж складався виключно з іноземців. З точки зору інтересів і безпеки українських громадян, то вдалося уникнути масштабних жертв», - повідомив Кулеба.

Також він додав, що Україна вже висловила готовність надати гуманітарну допомогу Лівану і отримала відповідний запит від ліванського уряду.

«Зараз МЗС координує це питання з метою надання гуманітарної допомоги нашим ліванським партнерам», - додав Кулеба.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд. Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.