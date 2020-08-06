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    У світі

    Вибух у Бейруті: Євросоюз пообіцяв допомогти Лівану

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    Наслідки вибуху в Бейруті - Вибух у Бейруті: Євросоюз пообіцяв допомогти Лівану
    Наслідки вибуху в Бейруті

    До Лівану вже почали відправляти рятувальні команди і термінову медичну допомогу

    Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Лівану впоратися з наслідками вибуху в Бейруті.

    «Як давній друг і партнер Лівану Європейський союз готовий відповісти на найбільш термінові потреби країни і надати будь-яку допомогу, зважаючи на серйозність подій», - йдеться в комюніке Європейської зовнішньополітичної служби за підсумками телефонної розмови Борреля з главою МЗС Лівану Шарбелем Вахбі.

    Боррель висловив співчуття рідним загиблих. Також повідомляється, що ЄС працює з державами-членами, щоб надати Лівану допомогу якомога швидше. До країни вже почали відправляти рятувальні команди і термінову медичну допомогу.

    До цього єврокомісар з кризових ситуацій Янез Ленарчич заявив, що Євросоюз направив до Бейрута понад 100 висококваліфікованих рятувальників. з обладнанням і собаками.

    Нагадаємо, серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці.

    Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

    За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

    Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

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