Вибух у Бейруті: Євросоюз пообіцяв допомогти Лівану



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Наслідки вибуху в Бейруті

До Лівану вже почали відправляти рятувальні команди і термінову медичну допомогу

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Лівану впоратися з наслідками вибуху в Бейруті.

«Як давній друг і партнер Лівану Європейський союз готовий відповісти на найбільш термінові потреби країни і надати будь-яку допомогу, зважаючи на серйозність подій», - йдеться в комюніке Європейської зовнішньополітичної служби за підсумками телефонної розмови Борреля з главою МЗС Лівану Шарбелем Вахбі.

Боррель висловив співчуття рідним загиблих. Також повідомляється, що ЄС працює з державами-членами, щоб надати Лівану допомогу якомога швидше. До країни вже почали відправляти рятувальні команди і термінову медичну допомогу.

До цього єврокомісар з кризових ситуацій Янез Ленарчич заявив, що Євросоюз направив до Бейрута понад 100 висококваліфікованих рятувальників. з обладнанням і собаками.

Нагадаємо, серед постраждалих від вибуху у Лівані є українці.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.