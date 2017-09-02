Віце-президент Світового банку розповів, як Україна зможе швидше виплатити борги

Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів, каже Сиріл Муллер

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання. Якщо країна відмовиться від обслуговування цих боргів, вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках. Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер. Він упевнений, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступні роки.



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Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів, каже Сиріл Муллер

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання. Якщо країна відмовиться від обслуговування цих боргів, вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках. Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер.

Він упевнений, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступні роки.

«Вже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся наодинці з «борговою» проблемою, — зазначив представник банку. — Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, що склалася зараз, коли більшість виплат припала на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь».

На думку співрозмовника, українські органи влади повинні змінити свої підходи щодо боргової політики, плануючи не тільки залучення коштів, але і майбутні виплати за запозиченнями, розтягуючи ці виплати в часі.

«По-друге, Україні важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але й на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися», — сказав Муллер.

Економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.

«Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їх виплати, тому займати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу — це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів», — підкреслив віце-президент СБ.