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    Економіка та фінанси

    Віцепрем'єр Зубко виступив за приватизацію «Центренерго»

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    Віцепрем'єміністр Геннадій Зубко&nbsp; - Віцепрем'єр Зубко виступив за приватизацію «Центренерго»
    Віцепрем'єміністр Геннадій Зубко 

    До складу «Центренерго» входять три ТЕС

    Віцепрем'єміністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив про необхідність приватизації енергогенеруючої компанії «Центренерго».

    Про це він заявив в ефірі «Радіо НВ».

    До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська(Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України. 78,23% акцій компанії належить державі в особі ФДМУ.

    «Я вважаю, що потрібно рухатися до того, щоб продавати «Центренерго», мати ще одного конкурента на ринку», - сказав Зубко.

    Напередодні Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство «Центренерго».

    До слова, СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з ОРДЛО.

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