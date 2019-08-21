Віцепрем'єр Зубко виступив за приватизацію «Центренерго»



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Віцепрем'єміністр Геннадій Зубко

До складу «Центренерго» входять три ТЕС

Віцепрем'єміністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив про необхідність приватизації енергогенеруючої компанії «Центренерго».

Про це він заявив в ефірі «Радіо НВ».

До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська(Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України. 78,23% акцій компанії належить державі в особі ФДМУ.

«Я вважаю, що потрібно рухатися до того, щоб продавати «Центренерго», мати ще одного конкурента на ринку», - сказав Зубко.

Напередодні Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство «Центренерго».

До слова, СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з ОРДЛО.