Від 10 до 13 000 грн: шеф патрульної поліції назвав суми зарплат



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Наразі зарплата патрульного поліцейського в місті Києві складає 13 тисяч гривень

Начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков заявив, що зараз є тенденція до збільшення заробітної плати рядового співробітника патрульної поліції. Окрім цього, МВС ввели нову систему лізингового житла для поліцейських і рятувальників.

Про це Жуков заявив на телеканалі ZIK.

Правоохоронець зауважив, що з 2015-го року відбувається тенденція до збільшення заробітної плати рядового співробітника патрульної поліції.

«Наразі зарплата патрульного поліцейського в місті Києві складає 13 тисяч гривень, в Одесі та інших містах-мільйонниках – 12 тисяч, а в інших населених пунктах, де проживає менше мільйона громадян, – 10 тисяч гривень. Окрім цього, спецпідрозділ «ТОР» отримує на 2 тисячі більше, ніж рядовий патрульний», – повідомив пан Жуков.

Що ж до соціального пакету правоохоронців, то начальник Департаменту зазначив, що МВС за 2018 рік видало понад 800 квартир усім співробітникам.

«Зараз ввели нову систему лізингового житла за фінансування МВС. Ми можемо взяти квартиру в кредит, а весь процент, наприклад, на 20 років, буде оплачувати МВС. Тобто патрульний у Києві може взяти собі квартиру в лізинг і платити за неї не більш як 4 тисячі гривень. І так само в інших містах України», – підкреслив Євген Жуков.