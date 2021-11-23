Відкрито справу за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн – ексглава СБУ

Згідно з витягу з ЄРДР, досудове розслідування у справі щодо передачі газу розпочато 19 листопада

Офіс генерального прокурора за вимогою нардепа та ексочільника СБУ Валентина Наливайченка («Батьківщина») відкрив кримінальне провадження за фактом домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.

Про це Наливайченко повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за моїм зверненням. Нагадаю, нещодавно звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію зі спробою державних чиновників і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ у підземних газових сховищах України», – повідомив нардеп.

Згідно з витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочато 19 листопада. Витяг з ЄРДР підписаний прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрієм Олефіром. Відповідно досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня державний «Нафтогаз» погодився передати газ «Укрнафті», якою керує олігарх Ігор Коломойський. Загальні претензії складають 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн. Схему мають затвердили на зборах акціонерів Укрнафти 30 листопада.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2013-2017 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.

У звіті за 1 півріччя 2021 року «Нафтогаз» уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.